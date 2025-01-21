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Израиль объявил о начале операции на Западном берегу Иордана

First News Media15:40 - Сегодня
Израиль объявил о начале операции на Западном берегу Иордана

Израиль объявил о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана.

Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине», — говорится в сообщении.

Масштаб и сроки операции не конкретизируются.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС.

За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил не прекращать обстрелы Газы, поскольку палестинское движение не передало в срок оппонентам список заложников, подлежащих освобождению. Удары прекратились, когда израильская сторона получила список.

По условиям перемирия, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложника. В ответ Тель-Авив передаст движению сотни палестинских заключенных.

Ранее ЦАХАЛ продолжил атаки по позициям ХАМАС из-за отсутствия списка заложников.

Источник: Газета.ру

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