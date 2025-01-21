Глава МИД РФ: Россия и Армения выступают за открытый и честный двусторонний диалог

Москва и Иреван выступают за открытый и честный двусторонний диалог, будут обсуждать озабоченности.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

«Сегодня мы с Араратом Самвеловичем договорились о том, что мы впредь тоже будем, как мы это делали и на предыдущих встречах, откровенно и честно говорить друг другу о том, какие озабоченности возникают у Армении по отношению к России, у России по отношению к Армении, и в том числе будем стараться принять меры к тому, чтобы медийное пространство не использовалось недоброжелателями наших стран в интересах превращения нормальных рабочих отношений в какие-то непростые», - сказал он.

«Еще раз скажу, что у нас есть полное понимание необходимости открытого, честного диалога, и пример нам подают наши руководители. И я убежден, что это правильный путь, и, мне кажется, мой коллега и товарищ с этим согласен», - добавил глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, он не знает ни одной страны, с которой отношения были бы простыми.

«Сами представьте себе: у нас простые отношения со страной X. Ну не бывает такого, в любых отношениях есть вопросы, которые требуют решений, и чем ближе страны и народы, тем богаче их взаимодействие во всех сферах: в политической, в сфере безопасности, в экономической, в гуманитарной, в культурной. А чем богаче отношения, чем больше мероприятий проводится, тем больше возникает практических вопросов», - продолжил министр.

«Помимо этого, конечно же, есть и вопросы политического характера, которые, мне кажется, сознательно некоторыми кругами обострялись в наших отношениях, об этом президент [России Владимир] Путин и премьер-министр [Армении Никол] Пашинян говорили в том числе и в ходе их встреч, буквально в последние несколько месяцев две было встречи, был телефонный разговор», - сказал Лавров.

Источник: ТАСС