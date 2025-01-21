Мирзоян о противоречиях членства Армении в ЕС и ЕАЭС: Нужно будет посмотреть

Парламент Армении, вероятно, проголосует за принятие законопроекта о вступлении республики в Евросоюз.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«В принятом правительством Армении законопроекте о вступлении в Евросоюз ни о каких сроках и механизмах речь не идет. Это - инициатива гражданского общества, организации собрали необходимые 50 тыс. голосов, эта инициатива автоматически превратилась в законопроект, и этот законопроект будет поставлен на голосование в парламенте», - сказал Мирзоян.

«Предполагается, что правящее большинство проголосует «за». Дальше что будет - будем разбираться потом», - добавил он.

Говоря о противоречиях между членством Иревана в ЕС и ЕАЭС, глава армянского МИД отметил: «(...)Говорят, что там есть противоречия. Не мне судить об этом. Если вопрос встанет в таком ключе, наверное, нужно будет посмотреть».

9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении республики в Евросоюз. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Позднее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из ЕАЭС. Комментируя решение армянского правительства, Оверчук отмечал, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, в том числе в силу того, что «оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы».

Источник: INTERFAX.RU