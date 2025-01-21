Мирзоян не видит проблем в выводе пограничников РФ с КПП на границе с Ираном

Вывод российских пограничников с контрольно-пропускного пункта на армяно-иранской государственной границе логичен, так как ситуация на этом участке характеризуется как спокойная.

Такую позицию изложил глава МИД Армении Арарат Мирзоян по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Граница между Арменией и Ираном всегда была очень спокойной, свободной, там вообще никогда никаких проблем не было. Вероятно, так и будет далее. <...> Что касается российских пограничников, я хочу напомнить, что с самого первого дня независимости Армении по нашей просьбе российские пограничники были вовлечены в дело обеспечения безопасности на границе между Арменией и Ираном временно. И по истечении времени мы поблагодарили, конечно, российскую сторону и российскую соответствующую службу за столь долгую службу на нашей границе. И проинформировали, что этот отрезок нашей границы впредь может охраняться нашими собственными силами. Тут, я думаю, никакого источника для какого-то большого политического скандала нет», - сказал Мирзоян.

По итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года в Москве армянская сторона сообщила, что российские пограничники покинут КПП на границе с Ираном. В конце декабря поступила информация об их уходе с КПП.

Источник: ТАСС