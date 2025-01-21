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Лидер Ka Ubuntu: Франция твердит о правах человека, но не проявляет уважения к народу Реюньона

First News Media17:12 - Сегодня
Лидер Ka Ubuntu: Франция твердит о правах человека, но не проявляет уважения к народу Реюньона

Франция твердит о правах человека, однако не проявляет уважения к народу Реюньона.

Об этом заявил панафриканский политик, председатель движения Ka Ubuntu, борющегося за независимость острова Реюньон от Франции, Ромен Катамбара на организованной Бакинской инициативной группой международной конференции на тему «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету».

Он также затронул вопрос выплаты компенсаций наследникам жителей Реюньона, пострадавших в прошлом от рабства.

«В первую очередь мы хотим возвращения земель. Для нас также важно и признание нашей истории. Для достижения суверенитета народы должны объединиться. Только так мы сможем поднять вопрос о выплате компенсаций наследникам лиц, пострадавших от рабства», - сказал Ромен Катамбара.

Источник: Report

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