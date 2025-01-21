В первый день в Белом доме Трамп за 47 минут подписал десятки указов

Президент США Дональд Трамп в первый день в Белом доме подписал несколько десятков документов, потратив на это 47 минут и 5 секунд.

Подписание документов в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов превратилось в спонтанную пресс-конференцию: президент подписывал указы и параллельно отвечал на вопросы представителей прессы. Трамп также отметил, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Трампа, в частности, спросили о конфликте в Украине, ситуации с блокировкой соцсети TikTok в США, а также о Гренландии, Венесуэле. Кроме того, ему были заданы вопросы о том, когда он планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен ли посетить в этом году Китай.

Утром 20 января Трамп заявил, что после вступления в должность он в тот же день намерен подписать почти 100 указов. Его инаугурация состоялась в полдень. После церемонии в Конгрессе он подписал первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию.

Кроме того, днем новый глава Белого дома выступил на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One, где также подписал несколько документов. Телеканал CBS сообщил, что в общей сложности Трамп подписал около 200 указов, меморандумов и прокламаций.

В свой первый день на посту президента в 2017 году Трамп подписал всего один указ, касавшийся положений закона о здравоохранении.

Республиканец Трамп одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации.

В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах. Он стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885-1889 годах и 24-й в 1893-1897 годах). Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.

Источник: ТАСС