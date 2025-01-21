Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло до 26

Число госпитализированных из-за травм после землетрясения жителей Тайваня возросло до 26.

Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, десятки человек оказались заблокированными в деревне из-за разрушенных дорог.

Ранее портал сообщал о четырех госпитализированных из-за травм.

Сильные разрушения отмечены в районе Дапу уезда Цзяи, где находился эпицентр землетрясения. Офисы и школы в Дапу закрыты из-за повреждений. Несколько дорог засыпано камнями.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зарегистрировано на Тайване в 00:17 вторника по местному времени. Очаг залегал на глубине 20 км и находился в 53 км к северо-востоку от города Тайнань. После этого на юге острова было зафиксировано еще около 50 афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,2.