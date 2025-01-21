Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в «Американский залив»

Президент США Дональд Трамп через несколько часов после принесения присяги подписал указ о переименовании Мексиканского залива в «Американский залив».

Об этом сообщает «Синьхуа».

О своем намерении переименовать залив Трамп заявлял до вступления в должность, а также на самой церемонии его инаугурации, прошедшей накануне, 20 января, в Вашингтоне.

«Какое красивое название. И это уместно», — говорил он.

В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «звучит неплохо» название «Мексиканская Америка». Она встала возле карты, на которой большая часть территории США помечена как «America Mexicana».