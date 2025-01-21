Число погибших при пожаре в отеле в Турции достигло 10 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате пожара в отеле, расположенном в горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу, составило 10 человек.

Об этом сообщает NTV.

Сообщается, что травмы получили 32 человека.

09:45

В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар.

Как передает NTV, в результате пожара погибли 6 человек, двое из них - в результате падения с высоты, 31 получил травмы.

Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются турецкими гражданами.

По предварительным данным, пожар возник около 03:00 по местному времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.