Эрдоган намерен обсудить с правительством «дорожную карту» Турции при Трампе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует во вторник обсудить с Кабмином «дорожную карту» Анкары при президентстве Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на источники.

«В связи со сменой президента в США будут обсуждаться и контртеррористические операции в Ираке и на севере Сирии. Будет обсуждена новая «дорожная карта», которой предстоит следовать после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. Будет всесторонне рассмотрен вопрос о том, как поддерживать отношения с новой администрацией США», - пишет издание.

Напомним, что Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Церемония принесения присяги прошла в ротонде Капитолия в Вашингтоне из-за аномально низких температур.

На мероприятии присутствовали бывшие президенты, включая Джо Байдена, а также мировые лидеры.