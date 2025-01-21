Макрон на фоне возвращения Трампа призвал Европу «проснуться»
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу «проснуться» и тратить больше на оборону в связи с возвращением Дональда Трампа к власти.
Об этом сообщает Le Monde.
«Что мы будем делать завтра в Европе, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья?» — задался вопросом он.
Макрон предупредил, что война в Украине не закончится «завтра или послезавтра».
«Давайте не будем обманывать себя», — добавил он.
Президент Франции повторил призыв к Европе взять на себя больше ответственности за собственную оборону.
«В Европе не может быть мира и безопасности без европейцев», — сказал он.
Источник: Лента.ру
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