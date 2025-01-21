Макрон на фоне возвращения Трампа призвал Европу «проснуться»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу «проснуться» и тратить больше на оборону в связи с возвращением Дональда Трампа к власти.

Об этом сообщает Le Monde.

«Что мы будем делать завтра в Европе, если наш американский союзник выведет свои военные корабли из Средиземноморья?» — задался вопросом он.

Макрон предупредил, что война в Украине не закончится «завтра или послезавтра».

«Давайте не будем обманывать себя», — добавил он.

Президент Франции повторил призыв к Европе взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

«В Европе не может быть мира и безопасности без европейцев», — сказал он.

Источник: Лента.ру