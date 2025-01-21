Глава движения Ka Ubuntu: Мы боремся за независимость Реюньона от колониального гнета Франции

Движение за независимость Ka Ubuntu борется за освобождение острова Реюньон от колониального гнета Франции.

Об этом заявил председатель движения Ромен Катамбара на международной конференции «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету», проходящей в Баку.

По его словам, организация на протяжении пяти лет также поддерживает борьбу других колоний в Африке за независимость.

«Важнейшим для нас является достижение реальной независимости, а также эффективная борьба с империализмом. Мы должны пробудить политическое и историческое сознание наших народов. Каждый народ должен сам определять свою судьбу», - заявил он.

Катамбара подчеркнул, что многие африканские страны все еще не независимы, хотя формально называются таковыми.

«Но это не так. В независимой стране не может быть военных баз других государств, а управление не должно находиться под внешним контролем. Нам предстоит много работать на пути к свободе Реюньона. Мы должны донести свой голос до международного сообщества», - отметил активист.

Он также выразил благодарность Бакинской инициативной группе, организовавшей данную конференцию, за возможность открыто обсудить проблему колониальной политики Франции.

«На фоне нашей борьбы против колониального гнета Франции присутствие здесь, в Баку, очень важно для нас», - добавил он.

Источник: Report