Пашинян поехал на работу на метро - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видео, которое подписал: «Сейчас не время для езды на велосипеде, я тоже приехал на работу на метро».
Премьер-министр показал, как он впервые воспользовался QR-билетом, а во время поездки общался с гражданами.
«Я делаю это впервые, но через несколько секунд получил билет. Система получения безналичного билета произвела большое впечатление», - отметил Пашинян.
Источник: News.am
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