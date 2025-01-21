Пашинян поехал на работу на метро - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видео, которое подписал: «Сейчас не время для езды на велосипеде, я тоже приехал на работу на метро».

Премьер-министр показал, как он впервые воспользовался QR-билетом, а во время поездки общался с гражданами.

«Я делаю это впервые, но через несколько секунд получил билет. Система получения безналичного билета произвела большое впечатление», - отметил Пашинян.

Источник: News.am