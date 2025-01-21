Вопрос Грузии - в повестке дня Европарламента и ПАСЕ

Сегодня Европарламент проведет дебаты по поводу «политических волнений в Грузии».

Начало дискуссии запланировано на 16:00 по тбилисскому времени, сообщают грузинские СМИ.

В расписании указано, что Европейский парламент проведет «дебаты по поводу политических волнений в Грузии и продолжающихся репрессий в Беларуси». Также состоится голосование по резолюции по Беларуси.

По данным главы европейского бюро радио «Свобода» Рикарда Йозвяка, дебаты по Грузии пройдут 21 января, а голосование по резолюции, касающейся Грузии, запланировано на февральскую сессию.

Помимо дебатов в Европарламенте, отчет по оценке парламентских выборов в Грузии будет представлен в эти дни на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее ПАСЕ направила в Грузию миссию по установлению фактов — для оценки соблюдения прав человека на фоне политического кризиса.

С 14-го по 16 января Тбилиси посещала миссия, которую возглавляют содокладчики по Грузии Клод Керн и Эдит Эштрела.