Трамп пообещал Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

«Он [Путин] должен заключить сделку. Думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», — сказал Трамп.

По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта в Украине, пишет Gazeta.ru.

В то же время президент США сообщил, что планирует увидеться с российским лидером, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить кризис «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются, сказал он.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — заявил Трамп.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование в Украине. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к разговору, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится, в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.