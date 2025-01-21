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Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС, вышел из ВОЗ и Парижского соглашения

First News Media12:10 - Сегодня
Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС, вышел из ВОЗ и Парижского соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это решение является ответом на недружественные действия оппонентов.

Трамп сделал заявление о намерении ввести пошлины на бизнес стран БРИКС в размере не менее 100% во время подписания указов в Белом доме.

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», – обратился с вопросом к журналистам избранный президент. Трамп подчеркнул, что это даже не является угрозой, а скорее уже имеющимся планом, вызванным слабой позицией администрации Байдена.

Трамп также объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, обязывает страны сократить выбросы парниковых газов, чтобы удержать потепление в рамках 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. С каждым годом это все маловероятнее.

В первый срок своего президентства Трамп также выводил США из соглашения, однако Байден, сменив его на посту в 2021 году, немедленно вернул США в список стран-участниц.

Также Трамп объявил о выходе США из ВОЗ, так как эта организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат», пишет CNN. Во время первого срока он тоже уже это делал.

Помимо этого, Трамп отменил указ, требовавший от федеральных агентств запретить дискриминацию по гендерному признаку. В первом же разделе документа, опубликованного Белым домом, говорится, что «инъекция разнообразия, равенства и инклюзивности в институты развратила их, заменив тяжелый труд, заслуги и равенство раскольнической и опасной иерархией предпочтений».

Источники: РИА Новости и радио «Свобода»

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