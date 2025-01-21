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В Словакии рассмотрят вотум недоверия правительству премьера Фицо

First News Media12:30 - Сегодня
В Словакии рассмотрят вотум недоверия правительству премьера Фицо

В Национальном совете (однопалатный парламент) Словакии 21 января пройдет рассмотрение вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Slovakinfo.

Для вынесения вотума требуются голоса как минимум 76 из 150 депутатов Национального совета.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники действующего премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу Кабмина обвинили в росте цен в республике, а также в проблемах с экономикой и здравоохранением.

По итогам парламентских выборов в 2023 году оппозиционные силы в Словакии получили 71 мандат в Национальном совете, правящая коалиция — 79. В совет входят партия Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD), возглавляемая президентом Петером Пеллегрини партия «Голос — социальная демократия» (Hlas-SD), а также ультранационалистическая Словацкая национальная партия (SNS).

Источник: Газета.ру

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