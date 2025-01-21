Как избежать заражения оспой обезьян и кто в группе риска? - Официальный ответ Минздрава

Риск заражения вирусом оспы обезьян выше у людей с больным партнером, у тех, кто контактирует с больными или с зараженными материалами, а также у людей с иммунодефицитом.

Как сообщил APA специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Тейяр Эйвазов, заражение происходит при контакте с больными животными, людьми или зараженными материалами. Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки (ротовая полость, нос, глаза).

Заражение также может происходить через близкий контакт с инфицированным человеком. Передача от животных к человеку возможна через укусы, царапины, употребление мяса диких животных, а также через прямой контакт с биологическими жидкостями или зараженными материалами, передает 1news.az.

Тейяр Эйвазов отметил, что болезнь у большинства здоровых людей протекает легко и заканчивается быстрым выздоровлением, однако у детей, беременных женщин, людей с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, а также пожилых людей болезнь может быть более тяжелой.

Инфекция имеет инкубационный период от 5 до 21 дня. В первые дни наблюдаются лихорадка, головная боль, увеличение лимфоузлов (обычно с двух сторон), боли в спине и мышцах, сильная усталость, иногда болит горло, возникает кашель, проблемы с пищеварением (боль при глотании, рвота, диарея). Лихорадка и другие симптомы обычно ослабевают после появления сыпи. Сыпь появляется через 1-3 дня после начала лихорадки и в основном локализуется на лице и конечностях (95%), на ладонях и подошвах (75%), слизистых оболочках рта (70%), половых органах (30%), а также на глазах (20%). Сыпь проходит несколько стадий: пятна, папулы, пузырьки, гнойнички, корки и рубцы.

Тейяр Эйвазов также сообщил о мерах защиты от вируса. Он подчеркнул, что больных, не нуждающихся в госпитализации, следует изолировать дома. Важно, чтобы они носили медицинскую маску, особенно при респираторных симптомах. Если это невозможно (например, у маленьких детей), другие члены семьи должны носить маски при контакте с больными. Также следует минимизировать контакт с другими людьми, а кожу больного защищать от внешнего воздействия (длинные рукава, длинные брюки). Все, кто контактирует с больным, его одеждой или постельным бельем, должны соблюдать гигиену рук и использовать спиртовые антисептики. Одежду и посуду можно стирать в стиральной машине с моющими средствами. Поверхности, которые могли быть загрязнены, следует очищать и дезинфицировать.

Тейяр Эйвазов также объяснил различия между оспой обезьян и ветряной оспой. Ветряная оспа не вызывает увеличения лимфоузлов. Сыпь появляется сначала на волосистой части головы и затем на туловище в виде маленьких красных папул, которые превращаются в пузырьки. При оспе обезьян сыпь чаще появляется на лице и конечностях, а также на ладонях и подошвах. Ветряная оспа имеет более глубокие элементы, которые легче лопаются.

Фаига Мамедова