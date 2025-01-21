Владелец Gelandewagen в центре Баку совершил опасные маневры - ВИДЕО

Водитель, нарушивший правила на центральном проспекте Баку, создал серьезную угрозу безопасности на дороге.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, водитель автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, движущегося по проспекту Нефтчиляр, грубо нарушил правила, пересек двойную сплошную линию, ставя под угрозу жизнь других участников дорожного движения. Видео, на котором зафиксировано нарушение, сам водитель опубликовал в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию общественности.

В ответ на запрос Oxu.Az, начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) Баку Тогрул Насирли подтвердил инцидент. «Нарушение было зафиксировано сотрудником ГДП, который находился на службе. В отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen с госномером 90-TH-222 были приняты соответствующие меры», - сообщил Т.Насирли.

Фаига Мамедова