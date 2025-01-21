Аббас Арагчи: Тегеран готов содействовать поддержанию региональной стабильности

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном заявил, что Тегеран готов внести свой вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Глава МИД ИРИ Арагчи оценил отношения между Тегераном и Иреваном как благоприятные, подчеркнув приверженность Ирана дальнейшему углублению и расширению двусторонних связей с Арменией.

«Министр иностранных дел Ирана также выразил готовность Исламской Республики содействовать установлению мира в регионе и поддержанию стабильности и безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, в свою очередь, высоко оценил позицию Ирана относительно происходящих в регионе развитий, подчеркнув стремление Армении к установлению мира и безопасности на Южном Кавказе.

«Внешняя политика Армении основана на продолжении политики добрососедства и развитии отношений с Ираном по всем направлениям», - подчеркнул Ваан Костанян.