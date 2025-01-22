В Товузе задержан вооруженный наркокурьер - ФОТО

В результате проведенных сотрудниками Товузского РОП мероприятий был задержан 49-летний ранее судимый наркокурьер Джамаледдин Байрамов.

Как сообщили в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, у него было обнаружено и изъято 4 килограмма марихуаны, опиум, автомат с магазином и 4 патрона, передает 1news.az со ссылкой на media.az.

В ходе расследования установлено, что Дж.Байрамов приобрел наркотики, незаконно ввез их в страну и спрятал на одном из кладбищ в Товузском районе, намереваясь использовать их для личного употребления и сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.