Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Новые власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус на Средиземном море, сообщил Al-Watan директор таможни Тартуса Рияд Джуди.

Все доходы от управления портом пойдут «на пользу сирийского государства», а рабочие вернутся под местное управление, сказал он. По словам Джуди, сирийская сторона также займется восстановлением устаревшего оборудования, «которое использовалось компанией без обновления, предусмотренного в соглашении».

Сирийские власти в 2019 году заключили инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» сроком на 49 лет для расширения порта Тартус. Предполагалось, что в течение четырех лет Россия вложит на эти цели $500 млн.

По словам директора таможни, порт Тартус сейчас «практически парализован» из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг. Для некоторых товаров таможенные пошлины снизили на 60%, сказал он Al-Watan.

После свержения Башара Асада в начале декабря 2024 года переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года возглавил Мухаммед аль-Башир. Ранее он был главой «Правительства Спасения Сирии» — оппозиционной структуры, долгое время действовавшей как альтернатива официальному кабинету министров и осуществлявшей управление на занятых боевиками территориях в провинции Идлиб. К примеру, в 2022 году он был министром развития и гуманитарных вопросов на этой территории.

Источник: РБК