Ирак легализовал браки с детьми

Иракский парламент принял поправки к закону о личном статусе, фактически разрешающие браки с детьми.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

До недавнего момента в Ираке минимальный возраст заключения брака составлял 18 лет, однако соответствующие поправки наделяют исламские суды большими полномочиями. Теперь исламское духовенство может самостоятельно определять возраст вступления в брак, отталкиваясь от норм мусульманского права, допускающего в том числе выдачу девочек замуж в возрасте девяти лет в соответствии с исповедуемым многими в Ираке джафаритским мазхабом (правовой школой — прим. ред).

Источник: Ленты.ру