Госдеп запретил своим представительствам демонстрировать флаги ЛГБТ

Госдепартамент запретил представительствам внутри страны и за рубежом вывешивать какие-либо флаги, кроме государственного флага США.

Об этом сообщил консервативный портал Washington Free Beacon, в распоряжении которого оказалась копия соответствующего меморандума.

«Начиная с сегодняшнего дня только флаг Соединенных Штатов Америки может быть поднят или продемонстрирован в американских учреждениях как внутри страны, так и за рубежом, а также использован в материалах правительства США», - приводит портал выдержку из документа.

Уточняется, что любой сотрудник Госдепа, нарушивший предписание, подвергнется «дисциплинарному взысканию, вплоть до прекращения рабочих отношений и разрыва контракта».

Такое решение фактически вводит запрет на демонстрацию флагов крайне левых движений, таких как ЛГБТ и Black Lives Matter, которые нередко поднимали американские загранпредставительства при предыдущей администрации.

Президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал ряд указов, в том числе и о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.

Источник: ТАСС