Скончавшаяся в Баку школьница из Имишли потеряла мать в младенчестве

В Баку скончалась школьница, пострадавшая в тяжелом ДТП в Имишлинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, Махбуба Ализаде, 2015 года рождения, будет похоронена сегодня в своем родном селе Ялавадж.

Махбуба была самой младшей из пяти детей. Ее мать, Вахида Ализаде, скончалась от болезни в феврале 2016 года, когда девочке еще не исполнился год.

Напомним, что 18 января в Имишли произошла авария, служебный автомобиль ГДП столкнулся с другим транспортным средством.