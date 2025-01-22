Рябков: Россия ведет подготовку к возможной встрече Путина и Трампа

Контакт между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом пока не был официально согласован, но Россия уже начала внутреннюю подготовку к этому диалогу.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«На данный момент контакт не согласован, — сообщил Рябков. — Подготовительные работы продолжаются. Когда мы получим более четкую и конкретную информацию из Вашингтона, тогда будем заниматься согласованием времени и организационных вопросов».

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

«В любое время, когда они захотят», - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.