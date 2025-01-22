Британия готова оказать поддержку в расследовании причин катастрофы самолета AZAL

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Дэвидом Лэмми.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, в ходе телефонного разговора обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами, а также текущая региональная ситуация и состояние процесса нормализации и мира между Азербайджаном и Арменией.

Британский министр прежде всего выразил соболезнования в связи с Днем всенародной скорби - 20 Января и трагической катастрофой самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря, и отметил, что Британия готова оказать поддержку в расследовании причин трагедии.

Джейхун Байрамов выразил благодарность за соболезнования и проявленную солидарность, а также предоставил информацию о мерах, предпринимаемых для расследования причин авиационной катастрофы.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Великобританией имеют широкий перспективный потенциал в политической, экономической, альтернативной энергетической, гуманитарной и других областях. Была подчеркнута важность интенсификации взаимных визитов и политического диалога для дальнейшего углубления партнерских отношений между двумя странами.

Дж.Байрамов, предоставив информацию о текущей ситуации в регионе, отметил, что, несмотря на значительный прогресс в вопросах мирного соглашения и делимитации, продолжающиеся территориальные претензии в конституции Армении остаются основным препятствием для дальнейшего продвижения процесса.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.