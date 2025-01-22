На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.