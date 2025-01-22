Трамп грозит России санкциями в случае отказа завершить войну

В том случае, если руководство России откажется немедленно завершить войну в Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт России в США.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на социальную сеть Truth.

«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам», — заявил Трамп.

Источник: Gazeta.Ru