Инаугурацию Трампа смотрели 24,6 млн телезрителей

Трансляция церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа привлекла в понедельник более 24 млн телезрителей.

Об этом сообщила во вторник аналитическая компания Nielsen.

По ее подсчетам, в среднем 24,6 млн человек наблюдали за трансляцией вступления Трампа в должность главы государства с 10:30 по местному времени (18:30 мск) до 19:00 (03:00 мск 21 января). Мероприятие в прямом эфире показывали 15 телекомпаний.

Четыре года назад за инаугурацией предшественника Трампа Джо Байдена, согласно данным Nielsen, следили 33,8 млн телезрителей. В 2017 году за вступлением в должность Трампа наблюдал примерно 31 млн человек.