В Лерике обнаружены оружие и боеприпасы

В лесной местности «Палыдлыг» Лерикского района были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает Лянкяранская региональная группа МВД, в ходе осмотра указанной территории сотрудниками Лерикского районного отдела полиции были обнаружены и изъяты 3 автомата марки «Калашников» и 25 патронов к нему, передает 1news.az.

Кроме того, в ходе проведённых мероприятий сотрудниками Лерикского РОП было выявлено 10 охотничьих ружей различных марок, которые незаконно хранились у местных жителей без соответствующих документов.

Меры в этом направлении продолжаются.

Фаига Мамедова