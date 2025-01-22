В Лерике обнаружены оружие и боеприпасы
В лесной местности «Палыдлыг» Лерикского района были обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщает Лянкяранская региональная группа МВД, в ходе осмотра указанной территории сотрудниками Лерикского районного отдела полиции были обнаружены и изъяты 3 автомата марки «Калашников» и 25 патронов к нему, передает 1news.az.
Кроме того, в ходе проведённых мероприятий сотрудниками Лерикского РОП было выявлено 10 охотничьих ружей различных марок, которые незаконно хранились у местных жителей без соответствующих документов.
Меры в этом направлении продолжаются.
Фаига Мамедова
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