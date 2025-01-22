Трамп назвал два пути решения конфликта в Украине и выбрал предпочтительный
Урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем».
Об этом президент США Дональда Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, подчеркнув, что предпочитает первый вариант.
«Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше», — указал глава американского государства.
Трамп призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».
Источник: Gazeta.Ru
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