Трамп назвал два пути решения конфликта в Украине и выбрал предпочтительный

Урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем».

Об этом президент США Дональда Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, подчеркнув, что предпочитает первый вариант.

«Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше», — указал глава американского государства.

Трамп призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».

Источник: Gazeta.Ru