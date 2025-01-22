В соответствии с решением Кабинета Министров «Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях», с 27 января в общеобразовательных учреждениях начнутся зимние каникулы 2024-2025 учебного года.

Каникулы продлятся с 27 по 31 января (5 дней). Это решение распространяется также на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

Отметим, что для школ с пятидневной рабочей неделей первый рабочий день после каникул приходится на 3 февраля, а для общеобразовательных учреждений с шестидневной рабочей неделей - на 1 февраля.