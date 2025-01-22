 Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:40 - Сегодня
Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО

Шурин премьера Армении Никола Пашиняна, депутат Грачья Акопян заявил, что его особняк ограбили на 7-8 млн драмов (порядка $20 тыс.).

Акопян сообщил журналистам, что украли деньги, золотые украшения и часы.

Депутат сказал, что инцидент произошел в конце декабря. Сам он был за пределами страны и вернулся только в январе. Оказалось, что Акопян в это время находился в США, где проживают его бывшая жена с детьми.

В ответ на реплику журналиста он не стал утверждать, что это – результат неэффективной работы полицейских, заявив лишь, что явление, конечно, беспокоит его и всех остальных, тем не менее подобные ограбления происходили и раньше. Но парламентарий надеется, что с назначением Арпине Саркисян на пост главы МВД в работе полицейских «что-то изменится».

Источник: Sputnik-Армения

11:05

Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутата от партии «Гражданский договор» Грачья Акопяна, пишет газета «Грапарак».

По данным издания, ограбление произошло в начале года, однако Акопян пытался скрыть данный факт, объясняя это нежеланием провоцировать разного рода спекуляции.

Инцидент, тем не менее, активно обсуждается во внутрипартийных кругах. Некоторые, как утверждает издание, язвительно замечают, что ограбления, возможно, удалось бы избежать, если бы депутат уделял больше времени семейным делам, вместо того чтобы пропадать в путешествиях.

МВД в ответ на журналистский запрос подтвердило, что 14 января поступило сообщение об ограблении дома в селе Дзорахбюр, материалы направлены в Следственный комитет.

Газета уточняет, что особняк был приобретен Акопяном после смены власти в Армении.

Поделиться:
463

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Владимиром Зеленским - ФОТО

Точка зрения

Взаимоуважение и стабильность: Векторы нового этапа в отношениях Азербайджана и ...

Политика

Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство ...

Общество

В Азербайджане из-за ветреной погоды объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Армения

Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО

Парламент Армении обсудил проект создания сил территориальной обороны

В Армении заявили, что страна не собирается выходить из ЕАЭС

Глава МИД Армении отправится в Москву

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Армянский депутат провела антиазербайджанскую акцию в парламенте

Армения просит ЕК исключить страну из «черного списка»

Армянский архиепископ опроверг свою причастность к какой-либо политической силе

Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Последние новости

Выжившая в крушении самолета AZAL отпраздновала свое 17-летие в больнице - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

В Азербайджан возвращено свыше 92 миллионов манатов, расследования продолжаются

Сегодня, 16:25

Скончавшаяся в Баку школьница из Имишли потеряла мать в младенчестве

Сегодня, 16:20

Взаимоуважение и стабильность: Векторы нового этапа в отношениях Азербайджана и США

Сегодня, 16:15

В Азербайджане завершено строительство современного надземного пешеходного перехода - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Пашинян выразил соболезнования Турции

Сегодня, 16:00

Иранский суд утвердил смертный приговор виновному в нападении на посольство Азербайджана

Сегодня, 15:50

В Азербайджане из-за ветреной погоды объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 15:35

Госдеп запретил своим представительствам демонстрировать флаги ЛГБТ

Сегодня, 15:30

В Азербайджане расширяют список потенциально опасных объектов

Сегодня, 15:20

В Турции 29 пострадавших при пожаре в отеле выписаны из больницы

Сегодня, 15:15

Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

Сегодня, 15:05

Количество загрузок приложения SİMA İmza превысило 3 миллиона

Сегодня, 15:00

Эрдоган едет в Болу для участия в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в Карталкая

Сегодня, 14:55

В Иране разбился военный самолет

Сегодня, 14:45

Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Ирак легализовал браки с детьми

Сегодня, 14:30

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:25

Сирия расторгла соглашение с Россией о порте Тартус

Сегодня, 14:05

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом супермодели Тайры Бэнкс - ВИДЕО

Сегодня, 14:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23