Ограбили почти на $20 тыс.: Шурин Пашиняна сообщил детали кражи из особняка - ОБНОВЛЕНО

Шурин премьера Армении Никола Пашиняна, депутат Грачья Акопян заявил, что его особняк ограбили на 7-8 млн драмов (порядка $20 тыс.).

Акопян сообщил журналистам, что украли деньги, золотые украшения и часы.

Депутат сказал, что инцидент произошел в конце декабря. Сам он был за пределами страны и вернулся только в январе. Оказалось, что Акопян в это время находился в США, где проживают его бывшая жена с детьми.

В ответ на реплику журналиста он не стал утверждать, что это – результат неэффективной работы полицейских, заявив лишь, что явление, конечно, беспокоит его и всех остальных, тем не менее подобные ограбления происходили и раньше. Но парламентарий надеется, что с назначением Арпине Саркисян на пост главы МВД в работе полицейских «что-то изменится».

Источник: Sputnik-Армения

11:05

Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутата от партии «Гражданский договор» Грачья Акопяна, пишет газета «Грапарак».

По данным издания, ограбление произошло в начале года, однако Акопян пытался скрыть данный факт, объясняя это нежеланием провоцировать разного рода спекуляции.

Инцидент, тем не менее, активно обсуждается во внутрипартийных кругах. Некоторые, как утверждает издание, язвительно замечают, что ограбления, возможно, удалось бы избежать, если бы депутат уделял больше времени семейным делам, вместо того чтобы пропадать в путешествиях.

МВД в ответ на журналистский запрос подтвердило, что 14 января поступило сообщение об ограблении дома в селе Дзорахбюр, материалы направлены в Следственный комитет.

Газета уточняет, что особняк был приобретен Акопяном после смены власти в Армении.