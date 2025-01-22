В Турции решили снести отель, где произошел пожар

На расположенном в Турции горнолыжном курорте Карталкая решили снести отель Grand Kartal, где произошел крупный пожар.

Об этом сообщает телеканал Habertürk, ссылаясь на власти.

Специалисты министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата страны провели экспертизу, на основании которой было принято данное решение.

Они обнаружили серьезные повреждения основных конструкций 12-этажной гостиницы, построенной в 1978 году, а также сделали вывод о невозможности эксплуатации здания в дальнейшем.

Источник: Gazeta.Ru