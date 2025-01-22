ЕС уже потратил на Украину €134 млрд

c а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тыс., заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Мы уже предоставили Украине в общей сложности €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие. К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тыс.", - сказала она. По ее мнению, с помощью ЕС Украина сможет победить в конфликте.

По словам Каллас, Брюссель готов поддерживать Киев даже в одиночку, без США. «Мы будем делать это вместе с партнерами или самостоятельно», сказала она.

Источник: ТАСС