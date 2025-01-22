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Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней

First News Media13:10 - Сегодня
Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее оценкам, «заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность» президента.

По информации источников издания, новый глава Белого дома намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники газеты из числа бывших коллег Келлога утверждают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, так как он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине Келлог якобы «не будет допущен до каких-либо реальных переговоров» США с Россией.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта в Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Келлог, в свою очередь, сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок.

21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ «в любое время», когда ему будет удобно. В то же время новый президент США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

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