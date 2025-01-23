Есть ли риск для здоровья от импортных апельсинов? - ВИДЕО

Покупатели заметили, что из кожуры апельсинов, импортированных из-за рубежа, выделяется красный пигмент неизвестного происхождения, в то время как в местной продукции такого не происходит.

Как сообщает 1news.az, корреспондент Baku TV продемонстрировал это жителям столицы.

Одна из женщин выразила удивление, отметив, что никогда не сталкивалась с таким. «Спасибо, что предупредили нас, ведь мы могли бы подвергнуть свое здоровье риску», — сказала она.

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов пояснил, что для установления происхождения пигмента необходимы серьезные лабораторные исследования.

«Возможно, эти апельсины — гибрид или новый сорт. Также это может быть связано с климатическими условиями, в которых они выращивались, или с добавлением веществ для ускоренного созревания», — добавил эксперт.

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщили, что вопрос находится под контролем, и начато расследование. В зависимости от его результатов будут приняты соответствующие меры согласно законодательству.

Подробнее в сюжете: