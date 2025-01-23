Песков: Путин и Пашинян не обсуждали разморозку участия Армении в ОДКБ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнем телефонном разговоре не обсуждали тему разморозки участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в текущем году исчезнут основания заморозки участия Иревана в работе ОДКБ, на которую он пошел в 2024 году.

«Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра», - отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Последний телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся 17 января.