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В Кремле не видят новизны в угрозах Трампа

First News Media14:35 - Сегодня
В Кремле не видят новизны в угрозах Трампа

В Кремле не видят новизны в угрозах президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если не удастся достичь сделки по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал он, комментируя угрозы Трампа ввести новые санкции и тарифы в отношении РФ, если не будет достигнута сделка по Украине.

"Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы", - добавил представитель Кремля.

При этом он подтвердил, что Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США.
"Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало", - добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что украинский конфликт может завершиться "легким или сложным путем". Он сказал о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент.

При этом он заверил, что не стремится навредить России. "Я не собираюсь вредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Трамп.

Источник: Интерфакс

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