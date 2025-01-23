Представителей острова Реюньон задержали в Париже после участия в конференции в Баку

Представители острова Реюньон, прибывшие в Азербайджан для участия в конференции «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету», проведенной в Баку Бакинской инициативной группой и реюньонской организацией Ka Ubuntu, были задержаны французскими силами безопасности в парижском аэропорту Шарль де Голль, которым они воспользовались для транзита при возвращении в свою страну.

Как стало известно Caliber.Az, французские силы безопасности задавали им многочисленные вопросы о причинах посещения Азербайджана, деталях сотрудничества с Бакинской инициативной группой, проведенных в Баку обсуждениях.

Все это время представители острова Реюньон содержались в специальной комнате в аэропорту и подвергались моральным пыткам. Через несколько часов они были освобождены.

Источник: Caliber.Az