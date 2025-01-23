Стала известна дата проведения 67-й церемонии вручения премии «Грэмми»

Очередная церемония вручения премии “Грэмми” состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Трансляция “Грэмми” будет переработана с целью сбора средств для поддержки мероприятий по ликвидации последствий лесных пожаров. На премию могут претендовать музыкальные произведения, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года.

Голосование для определения победителей завершилось 3 января 2025 года. Ознакомиться с полным списком номинантов на премию можно здесь.