Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа о «вспомогательной» роли СССР во Второй мировой войне.

Такую позицию представитель Кремля обозначил в общении с журналистами.

«В данном случае вы отметили тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином президентом [США Дональдом Трампом] при всем уважении», - сказал он.

«Давайте все-таки не забывать, что президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан. И тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки», - заметил Песков, комментируя призыв Трампа не забывать о том, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне.

Источник: ТАСС