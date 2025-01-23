Шаг за границы возможного: Парализованный мужчина смог управлять виртуальным дроном - ВИДЕО

В результате прогресса технологий Brain Computer Interface (BCI) ученые разработали имплантат, который позволил 69-летнему мужчине с параличом управлять виртуальным дроном.

Команда исследователей из Мичиганского и Стэнфордского университета разработала технологию, которая расшифровывает мозговую активность, связанную с движениями пальцев, что позволяет управлять устройствами извне.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature 20 января, на левую моторную кору мужчины были установлены электроды, чтобы пациент пытался мысленно «работать» правой рукой. Это исследование стало важным шагом в восстановлении мелкой моторики у людей с нарушениями двигательных функций.

Мужчину, страдающего тетраплегией из-за травмы спинного мозга на уровне C4 (это полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей, чаще всего вызванный травмой спинного мозга с 1 по 8 уровень шейных позвонков), попросили представить, что он двигает своими пальцами синхронно с пальцами виртуальной руки, изображенной на экране. В итоге ему удалось развить скорость попаданий до 76 мишеней в минуту.

Затем ему удалось маневрировать дроном, летающим через кольца на виртуальной баскетбольной площадке.

«Интерфейс захватывает сигналы, возникающие в моторной коре, когда участник пытается двигать пальцами, и использует искусственную нейронную сеть для интерпретации этих намерений с целью управления виртуальными пальцами в симуляции», — сказал Мэтью Уилси, нейрохирург из Мичиганского университета и первый автор исследования.

Информация взята из открытых источников: Nature, Decrypt

Подготовила: Хаджар Назарова