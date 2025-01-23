Абдулла Оджалан выступил с новым посланием: «Теперь я хочу служить миру…»

В Турции представители прокурдской Народной партией равенства и демократии (DEM) Суреййа Ондер и Первин Булдан посетили 22 января в тюрьме лидера террористической «Рабочей партии Курдистана» (PKK) Абдуллу Оджалана, сообщает Нaberler.

Сегодня они заявили, что по итогам 4-часовой встречи Абдулла Оджалан готов призвать PKK сложить оружие.

«Оджалан сказал: «30 лет я жил с оружием в руках. Теперь я хочу служить миру без оружия»», - сообщил один из депутатов в приватной беседе с журналистом Исмаилом Кучуккая, попросив не называть его имени.

Своим заявлением Оджалан, с 1999 года отбывающий заключение на острове Имралы, ответил на предложение одного из старейшин турецкой политики Девлета Бахчели о том, чтобы тот пришел в парламент и публично призвал PKK разоружиться. Данное предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Оджалан уже встречался с депутатами DEM, по итогам он назвал «жизненно важным укрепление турецко-курдского братства», выразил готовность внести необходимый позитивный вклад в этот процесс и выступить с соответствующим призывом. «Повторное укрепление турецко-курдского братства является не только исторической ответственностью, но и неотложной задачей для всех народов», - процитировали Оджалана депутаты.

Источник: Нaberler