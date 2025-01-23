Скромнее, господа: Во Франции решили сэкономить на бывших премьерах и президентах

Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету 2025 года, которая предполагает отмену привилегий, предоставляемых бывшим премьер-министрам и президентам.

Как сообщают зарубежные СМИ, инициатива, которой еще предстоит пройти утверждение в совместной комиссии Национальной ассамблеи, должна сэкономить бюджету 2,8 млн евро в год.

Выйдя в отставку, премьер-министры Франции имеют право на служебный автомобиль, личного водителя и персонального секретаря. Эти привилегии, впрочем, с 2019 года ограничены возрастом: они действуют только до достижения бывшим чиновником 67 лет. В ноябре прошлого года, еще находясь в своей должности, бывший премьер-министр Мишель Барнье призвал своих предшественников «проявить усилия» и «быть более скромными» в использовании государственных ресурсов.