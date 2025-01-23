Баку и Анкара нацелены на развитие сотрудничества на ближневосточном и африканском направлениях - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 23 января принял посла Турции в Баку Джахита Багджи в связи с завершением его дипломатической миссии в АР.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

На встрече стороны обсудили различные аспекты азербайджано-турецкого союзничества, вопросы региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов еще раз выразил братской стране соболезнования в связи с трагическим пожаром в Болу. Он подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Турецким государством и народом.

Также стороны обсудили значимость азербайджано-турецкой солидарности в рамках региональных и международных организаций, и ряда многосторонних форматов.

Отмечалось, что Азербайджан совместно с братской Турцией продолжит поддержку в решении вопросов стабильности и гуманитарных вопросов на Ближнем Востоке и в Сирии.

Кроме того, было заявлено о наличии широких перспектив для сотрудничества Баку и Анкары на Африканском континенте.