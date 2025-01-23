Продолжают всплывать факты халатности, приведшие к пожару на курорте в Карталкая

Продолжают всплывать факты халатности в деятельности Grand Kartal Otel на горнолыжном курорте Карталкая, приведшими к страшному пожару, унесшему жизни 79 человек.

Как сообщает Hürriyet, в ходе расследования установлено отсутствие в отеле спринклерной системы пожаротушения, в противном случае огонь был бы сразу потушен.

Двери внутренних коридоров также были изготовлены без учета соответствующих стандартов, в результате огонь распространялся бы только в пределах один этаж, что значительно облегчило бы эвакуацию людей. Того же мнения следователи придерживаются в отношении двух пожарных выходов и плана эвакуации на случай экстренных ситуаций.

Правоохранители продолжают расследование трагедии, в рамках которого к данному моменту задержаны 11 человек, в том числе заместитель главы муниципалитета Болу Седат Гюленер.

В настоящее время территория, где расположен отель, оцеплена, здание отеля опечатано.

Источник: Hürriyet