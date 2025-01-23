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В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар - ВИДЕО

First News Media09:25 - Сегодня
В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар - ВИДЕО

В США в округе Лос-Анджелес (Калифорния) начался новый пожар.

Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата в своем Х.

Ведомство отметило, что возгорание возникло в районе Кастаик и распространилось на 3407 акров (14 кв. км), спасатели эвакуируют жителей.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные ведомства, за пять часов пожар разросся до более чем 8000 акров (32 кв. км), впоследствии его площадь увеличилась до 9400 акров (38 кв. км), сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Пожар затронул округа Лос-Анджелес и Вентура, примерно 31 тыс. жителей предписали эвакуироваться, еще 23 тыс. призвали сделать это.

Спасатели частично эвакуировали людей из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара и вмещает до 4295 заключенных, отметило агентство. Из одного из кампусов вывезли 470 осужденных.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности, Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

Источник: РБК

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