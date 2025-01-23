В Совбезе Турции утвердили «Красную книгу» по безопасности

Совет национальной безопасности собрался под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

«Документ о политике национальной безопасности (MGSB), который обновляется регулярно каждые пять лет и в срочном порядке при необходимости, был обновлен на основе оценки событий, которые произошли и могут произойти в Турции, регионе и мире, и был утвержден Советом», - говорится в заявлении.

Эрдоган ранее поручил силовым ведомствам обновить документ о политике нацбезопасности Турции, именуемый «Красной книгой». В последний раз он обсуждался на заседании совета под председательством Эрдогана 30 сентября 2019 года.